GORETTI, Anche il ds umbro è a cena a Firenze

Non solo Raffaele Palladino. Oggi a Firenze, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, c'era anche il futuro ds che affiancherà Pradè, Roberto Goretti, a cena in città con un amico procuratore. Difficile dire al momento se domani sarà annunciato anche lui o si aspetterà l’avvicendamento con Nicolas Burdisso che anche oggi era al Viola Park. Il dirigente umbro intanto prende confidenza con la città e studia la Fiorentina, pronto ad entrare in azione appena verrà ufficializzato