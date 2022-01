GONZALO, Quarta ricorda me. J.Alvarez? Da tanto...

L'ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez questa sera è intervenuto a "Viola", trasmissione di RTV38 condotta da Gianfranco Monti. Ecco le sue parole: "E' bellissimo quando i tifosi mi ricordano ma la Fiorentina ha ottimi difensori, uno di questi è Martinez Quarta che ama uscire palla al piede, sa fare bene i passaggi lunghi: assomiglia a me. Quarta ha uno stile di gioco che mi piace, la Nazionale argentina lo ha fatto crescere. Io sono stato due anni e mezzo senza giocare quando ho avuto i miei infortuni, in un momento volevo quasi smettere di giocare ma poi mio padre mi ha convinto a continuare. Se questa Fiorentina ricorda quella di Montella? Ci sono giocatori simili, come Torreira che ricorda Pizarro, Saponara che ricorda Borja Valero... ci sono punti in comune. Noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare subito bene, eravamo forti dall'inizio: questo invece è un gruppo che ha bisogno di tempo ma ci sono calciatori validi, c'è una colonna vertebrale ottima. Julian Alvarez? Era da tanto che non vedevo in Argentina un giocatore così, può giocare sia a sinistra che al centro dell'attacco".