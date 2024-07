GONZALEZ, L'Atalanta ci pensa da un mese: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'entourage di Nicolas Gonzalez prosegue il suo lavoro alla ricerca di una nuova soluzione per l'argentino. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si è fatta avanti l'Atalanta che aveva manifestato un timido interesse per il classe 1998 oltre un mese fa, tornando a informarsi con decisione negli ultimi giorni. La sensazione, però, è che la Dea voglia prima capire cosa accadrà sul fronte Teun Koopmeiners, dalla cui eventuale cessione deriverebbe un gruzzoletto non indifferente. Sul Gonzalez occhio anche alla Juventus, soprattutto nel momento in cui dovesse concretizzarsi l'addio di Federico Chiesa.