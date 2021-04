Ghiotta azione da gol per la Fiorentina al 21’ della ripresa: su un’azione di Caceres, la palla arriva a Venuti che dalla destra mette al centro per la testa di Bonaventura che in area piccola manda di pochissimo alto sopra la traversa. Si resta sull’1-1 ma viola che, pur in inferiorità numerica, si rende pericolosa.