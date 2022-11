FRANCHI, Sarà minimo stagionale: 25mila presenti

Una gara con - sulla carta - poco appeal, il giorno lavorativo come aggravante e, non ultimo, il primo "freddo" della stagione. Un cocktail di brutte notizie che, con tutta probabilità, per la prima volta in stagione non permetterà al Franchi di superare quota 30mila spettatori in campionato. Al momento infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono attese in tutto 25mila persone allo stadio, un dato "figlio" degli oltre 21mila abbonati, dei circa 1.600 sostenitori ospiti in arrivo da Salerno e di poco più di 1.500 tagliandi singoli staccati dai tifosi viola per la partita di domani. Il minimo stagionale per le partite di Biraghi e compagni in Serie A.

Non è escluso tuttavia che il fattore preponderante che ha fatto calare le vendite per la gara contro la formazione di Nicola sia legato al fatto che la vendita libera senza tessera del tifoso è stata limitata solo al settore di tribuna coperta, mentre negli altri spicchi dell'impianto è stato imposto l'obbligo di possedere la tessera, che oltretutto dà accesso all'acquisto di un singolo biglietto a persona. Una scelta, questa, varata probabilmente alla luce di quanto avvenuto nell'ultimo turno interno in campionato della Fiorentina, ovvero il match con l'Inter nel quale ci sono stati dei diverbi nel settore di Maratona.