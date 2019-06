FOTO, Rocco coi sindaci di Campi e Bagno a Ripoli

Mattinata all'interno del suo quartier generale in Lungarno della Zecca Vecchia per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che nel tardo pomeriggio di oggi dovrebbe ripartire alla volta degli Stati Uniti: in mattinata, il numero uno viola (assieme al ds Daniele Pradè e all'ad Joe Barone) ha avuto modo di salutare i sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio, ovvero Francesco Casini ed Emiliano Fossi. Blitz per circa un'ora anche del team manager viola Alberto Marangon. Queste le foto di Casini e Fossi postate sui rispettivi profili Facebook: