FORMAZIONE, Cutrone in vantaggio su Vlahovic

Iachini torna al 3-5-2 e studia la coppia d'attacco. Secondo Radio Bruno Toscana Patrick Cutrone sarebbe in leggero vantaggio su Vlahovic, accanto a Ribery che, nonostante l'età, sembra in grado di reggere il ritmo. Con la difesa a tre rientra Milenkovic ma il terzo, con Pezzella, potrebbe essere ancora Ceccherini perché Igor potrebbe rilevare Dalbert sulla fascia, come quinto di centrocampo. Ballottaggio tra Benassi e Duncan.