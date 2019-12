FLORENZI, Pro e contro di un suo arrivo in viola

Alessandro Florenzi è una delle piste vagliate dalla Fiorentina per andare a rinfozare la propria fascia nel mercato di gennaio. Il ventottenne, dunque nel pieno della sua maturità calcistica, non ha trovato grande spazio quest'anno alla Roma per via di un Paulo Fonseca sovente scettico nei suoi confronti (823' minuti giocati finora in A, già molti meno della metà rispetto alla passata stagione). Ecco perché su di lui sono piombate le voci su un possibile addio alla squadra capitolina nel breve periodo. I viola si assicurerebbero volentieri le sue prestazioni sportive, a partire dal fatto che sul versante di destra, quest'anno, Pol Lirola non ha convinto appieno.

Non solo, Florenzi, cresciuto nelle giovanili giallorosse, conosce bene ed è pertanto molto legato a Daniele Pradè. Il quale sa che avrebbe a che fare con un calciatore particolarmente dedito al sacrificio, aspetto che può rivelarsi decisivo. Un grande limite da attribuire al difensore classe '91 è però la predisposizione all'infortunio: solo quest'anno è già stato colpito da una lesione al soleo (marzo) e da un affaticamento muscolare al flessore destro (novembre). Insomma, sono tante le riflessioni da fare: certo è che un giocatore dello spessore di Florenzi alzerebbe non poco il livello dell'organico gigliato.