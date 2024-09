FIO-LAZ, Sold out vicino: più di 19.000 biglietti venduti

FirenzeViola.it

Per la sfida tra Fiorentina e Lazio in programma domenica all'ora di pranzo si va verso il sold out. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno più di 19.000 gli spettatori presenti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze che seguiranno da vicino la gara contro i biancocelesti. Rimane ancora qualche biglietto disponibile in Maratona e in Tribuna, mentre la Curva Ferrovia è già sold out, e il Parterre di Tribuna è vicinissimo all'esaurimento.