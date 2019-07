FIO-BEN 0-3, Rivivi il live di Firenzeviola

Rivivi le azioni salienti della partita Fiorentina-Benevento 0-3 attraverso la diretta testuale di Firenzeviola.it

90' - Finisce la partita

85' - Partita che sembra avviata verso la conclusione. I viola sembrano spenti e non in grado di impensierire gli avversari

83' - Lancio in profondità per Simonti sul quale il terzino viola non arriva per poco

80' - Dalle Mura prova la sponda di testa in area ma la difesa del Benevento allontana

78' - Conclusione di Marozzi, fermato a terra da Gori

77' - Fallo guadagnato da Spalluto da buona posizione

75' - Con loro anche il cambio Dalle Mura-Baroni al centro della difesa

75' - Cambio nella porta della Fiorentina: esce Chiossi, entra Nannelli

71' - Buona azione di Pierozzi dulla destra: il suo tocco in area trova Simonti che colpisce però Longo col tiro

70' - Cambio nella Fiorentina: escono Gori, Schetino e Meli ed entrano Longo, Fiorini e Spalluto

64' - Grande azione di Meli che dopo due scambi e uno slalom conclude con il destro, allungato in corner dal portiere avversario Gori

62' - Colpo di testa in area di Volta che conclude fuori di pochissimo: Benevento vicino al 4-0

60' - Serie di cross della Fiorentina che però non riesce a concludere. Riparte il Benevento

59' - Si accende un parapiglia in mezzo all'area dopo una richiesta della Fiorentina di un rigore per fallo di mano

57' - La Fiorentina prova a riprendersi con una buona azione di Marozzi fermato in corner

54' - Cambio nella Fiorentina: escono Ponsi e Bangu, entrano Pierozzi e Hanuljak

52' - Giallo per Ponsi, intervenuto malamente a centrocampo

50' - Azione personale di Armenteros che in scivolata serve Improta tutto solo in area: conclusione dell'attaccante ospite e 3-0 Benevento

50' - GOL del Benevento! Segna Improta

47' - Bordata col sinistro da fuori area sul quale Chiossi non può nulla: il neo-entrato Kragl segna il secondo gol del Benevento

47' - GOL del Benevento! Ha raddoppiato Kragl

45' - Riparte il match

45' - Sono dunque entrati Marozzi, Kukovec al posto di Thereau e Simic

Questa la squadra viola del secondo tempo:

FIORENTINA (4-3-3): Chiossi; Simonti, Baroni, Illanes, Ponsi; Schetino, Bangu, Marozzi; Meli, Kukovec, Gori

--- INTERVALLO ---

45' - Niente recupero: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 per gli ospiti

42' - Cambio nel Benevento: esce Vokic, entra Gyamfi

41' - Soffre la Fiorentina con Chiossi che salva in allungo su Improta: corner Benevento

40' - Molto sospetta la posizione di Armenteros, che infatti ha scatenato forti polemiche sia nella panchina che tra i giocatori viola

40' - GOL del Benevento! Armenteros si trova a tu per tu con Chiossi e non sbaglia: vantaggio del Benevento tra le proteste dei viola che chiedevano un fuorigioco

39' - Bella parata di Chiossi che blocca un tiro pericolosissimo di Coda

38' - Bella chiusura di Simonti su Maggio: il giovane terzino viola guadagna anche la rimessa dal fondo

34' - Tiro di Meli da dentro l'area: deviato, finisce lentamente tra le braccia di Montipò

33' - Maggio salva in extremis su Simic lanciato verso la porta avversaria: grande intervento dell'ex Fiorentina e Napoli

30' - Gioco fermo per permettere le cure ad Illanes: i giocatori ne approfittano per fare una piccola pausa

29' - Tiro di Improta da fuori area: Chiossi controlla con lo sguardo il pallone che finisce fuori

26' - Thereau regala spettacolo liberandosi di tre giocatori al centro del campo. Il pubblico apprezza

25' - Occasione Fiorentina! Sul ribaltamento di fronte, Gori calcia col destro da dentro l'area ma il portiere Montipò è bravo ad allungarsi e mettere il pallone in angolo

24' - Chiossi blocca in due tempi un tiro potenzialmente pericoloso di Vokic, da fuori area

23' - Illanes salva di testa un cross pericoloso di Armenteros. Ora è tornato ad attaccare il Benevento

21' - Palla che entra nella porta della Fiorentina dopo un tiro di Vokic, ma l'arbitro aveva fermato tutto per il pallone che aveva superato la linea di fondo

16' - Il Benevento risponde con Improta ma Chiossi fa buona guardia e blocca al corpo

14' - Thereau! Fiorentina vicina al vantaggio. Il francese libera il piatto destro a giro dal limite dell'area e il pallone esce di qualche centimetro

13' - La Fiorentina chiede un rigore per un contatto sospetto su Meli. L'arbitro sorvola e lascia correre

11' - Occasione per la Fiorentina! Pallone per Bangu che al limite dell'area invece di tirare la passa a Gori: l'attaccante viene fermato in fuorigioco

10' - Viola prova un tiro-cross dalla trequarti ma il pallone finisce sul fondo

7' - Si riversa subito in avanti il Benevento, che a prima vista sembra molto più in palla della Forentina. La difesa viola per ora regge, ma i giallorossi pressano

4' - Doppia occasione Benevento: prima Baroni ferma Coda in scivolata, poi Maggio colpisce di testa e spedisce alto non di molto

3' - Lancio pericoloso di Ponsi che però non riesce a trovare Gori in area

2' - Bella giocata di Simic a centrocampo: il passaggio libera Thereau sulla trequarti ma il francese viene fermato

0' - Si comincia! Primo pallone toccato dalla Fiorentina

Il ritiro della Fiorentina sta volgendo al termine. L'ultimo appuntamento per i viola è contro il Benevento di Pippo Inzaghi, contro il quale la viola di Bigica giocherà a partire dalle 17 al 'Cesare Benatti' della città trentina. Le indicazioni sul lavoro svolto nella seconda settimana potranno essere molte: seguite la sfida con FirenzeViola.it.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Chiossi; Ponsi, Simonti, Illanes, Baroni; Schetino, Simic, Bangu, Meli; Thereau (c), Gori.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Antei, Maggio, Caldirola, Vokic; Tello, Viola; Improta, Coda, Armenteros.