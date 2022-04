EUROPA, Tutti gli scenari tra campionato e Coppa

Il campionato si appresta a giungere al termine e la corsa per un posto in Europa sta diventando sempre più entusiasmante. Diamo una sguardo alla classifica e al regolamento per capire meglio le posizioni che garantiscono la qualificazione alle coppe. La graduatoria è la seguente: Milan 71, Inter* 69, Napoli 67, Juve 63, Roma 58, Fiorentina* 56, Lazio 56, Atalanta* 51. (* una partita in meno).

REGOLAMENTO - Le prime quattro classificate della Serie A si qualificano di diritto ai gironi della prossima Champions League, la quinta e la vincitrice della Coppa Italia ai gironi di Europa League, mentre la sesta andrà a giocarsi i playoff di Conference League tramite una doppia sfida andata-ritorno. Esistono però due variabili: una che riguarda la Coppa Italia e l'altra che riguarda la Roma, ancora in gioco in Conference League (la squadra di Mourinho affronterà il Leicester in semifinale).

VARIABILE 1 - Analizziamo il primo scenario. Se la vincente della Coppa Italia fosse una squadra che ha già raggiunto la Champions League o l'Europa League tramite il campionato verrebbe liberato il settimo posto per gli spareggi di Conference League. Nel caso della Fiorentina, se dovesse vincere la coppa accederebbe ai gironi di Europa League, ma anche la possibile vittoria di Juve o Inter, darebbe comunque l'opportunità di raggiungere una competizione europea tramite il piazzamento in Serie A (5°, 6° O 7°).

VARIABILE 2 - Lo scenario che riguarda i capitolini è invece il seguente: con la vittoria della Conference League, i giallorossi parteciperebbero alla prossima Europa League, indipendentemente da come sarà la classifica finale. Se la Roma dovesse arrivare settima da vincente della Conference, giocherebbe così la seconda competizione UEFA insieme alla quinta e alla sesta in classifica. Qualora arrivasse invece quinta o sesta, la settima non disputerebbe alcuna coppa europea. Scenario diverso se la Roma dovesse arrivare quarta: a quel punto giocherebbe la Champions League, con quinta e sesta in Europa League e settima ai playoff di Conference.