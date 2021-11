EMPOLI, Info per gli ospiti: 2.900 tagliandi per i viola

Aggiornamenti sui biglietti per i tifosi della Fiorentina in vista della sfida di sabato 27 novembre al Castellani contro l'Empoli: come fatto sapere dalla società azzurra, la vendita dei tagliandi del settore ospiti (Curva Sud, capienza 2.325 posti) sarà gestita direttamente da ACF Fiorentina con i biglietti che saranno disponibili a partire dalle 15.30 di lunedì 22 novembre, al prezzo di €. 25,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta). Per i tifosi ospiti saranno inoltre disponibili i tagliandi del settore Tribuna Laterale Sud (capienza 575 posti, con accesso dal varco 26), in vendita al prezzo di €. 30,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta). In totale, dunque, 2.900 tagliandi per i tifosi della Fiorentina.

La vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 26 novembre ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini.