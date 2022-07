DODÔ, Manca slot extra UE? C'è deroga Shakhtar

Come vi abbiamo illustrato nel dettaglio già stamattina, per tesserare Jovic e poi Dodô la Fiorentina ha bisogno di cedere all'estero (o svincolare) almeno uno dei sette extracomunitari attualmente presenti nella sua rosa. In realtà, però, nel caso di Dodo il club viola ha ottenuto la concessione di una speciale deroga da parte del club cedente, lo Shakhtar Donetsk, per far allenare il classe '98 assieme al resto dei compagni già a partire dalla prossima settimana, in attesa che si liberi il posto necessario per registrarlo a tutti gli effetti in squadra. Con più di un mese davanti prima dell'inizio delle gare ufficiali, il giocatore avrà così però modo di unirsi sin da subito al resto dei suoi nuovi compagni.