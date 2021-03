DE ZERBI, Prandelli? Condivido le sue parole

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto a "Bobo TV" su Twitch commentando anche l'addio dato da Cesare Prandelli alla Fiorentina: "E' un momento particolare e condivido le parole di Prandelli. Sassuolo? Ho sempre spinto per il settimo posto in modo da mettere pressione ai miei ragazzi e non farli calare, ora però il distacco con le big si sente e qualcuno in squadra ha staccato un po' la spina. Così è più difficile tenere dritta l'asticella".