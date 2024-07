DALLE MURA, Il Cosenza vicino al centrale dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il difensore viola Christian Dalle Mura si ipotizza un nuovo addio dalla Fiorentina per tornare in Serie B, ancora da capire se a titolo definitivo o ancora in prestito.

Secondo quanto riportato da LaCnews24, il Cosenza avrebbe trovato l'accordo con il classe 2002 dove troverà l'allenatore toscano Massimiliano Alvini. In attesa di definire il trasferimento, Dalle Mura figura tra i convocati per il ritiro precampionato al Viola Park che partirà domani.