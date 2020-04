COVID-19, Bollettino Italia: +880 positivi e 604 morti

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha tenuto il consueto punto quotidiano in conferenza stampa sui numeri della diffusione del coronavirus Covid-19 in Italia: il totale degli attualmente positivi sale a 94.067 (cresciuti di 880 nelle ultime 24 ore), mentre i guariti sono 24.392, con un aumento di 1.555 persone da ieri. Infine, i deceduti: aumentano di 604 unità, portando il totale a 17.127 persone scomparse.

Borrelli, nel corso dell'intervento, dopo aver evidenziato che è l'incremento più basso dei nuovi positivi dal 10 marzo, ha annunciato anche in calo il numero dei ricoverati totali, e di quelli in terapia intensiva, oggi 3.792, meno 106 rispetto all'ultimo aggiornamento. Il totale dei casi italiani da inizio emergenza è ora di 135.586, più 3.039 rispetto a ieri, con un incremento percentuale ancora in calo, fissato al +2,3% sul totale.