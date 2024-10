CONFERENCE, La classifica: Viola a 6 con altre 8 squadre

FirenzeViola.it

Con la conclusione anche delle gare delle 21, si delinea così la classifica della Conference League dopo due giornate. La Fiorentina è al momento nel gruppo di squadre a punteggio pieno, con 6 punti, assieme al Chelsea e ad altre sette formazioni. Ricordiamo che dalla prima all'ottava vanno dirette agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima affronteranno i playoff per decretare le altre otto finaliste, mentre dalla venticinquestima alla trentaseiesima saranno eliminate. Il tabellone, una volta conclusa la fase del maxi-girone, diventa tennistico: per cui, la prima si troverà in cima al tabellone, la seconda in fondo, con la possibilità di incontrarsi solo in finale, e così via. Questa la classifica attuale:

Chelsea, 6

Fiorentina, 6

Legia Varsavia, 6

Lugano, 6

Guimaraes, 6

Hearts, 6

Jagiellonia, 6

Rapid Vienna, 6

Heidenheim, 6

Shamrock Roverts, 4

Borac Banjac, 4

Cercle Brugge, 3

NK Celje, 3

Pafos, 3

Molde, 3

Omonia, 3

Olimpia Ljubjana, 3

Noah, 3

The New Saints, 3

Gent, 3

Astana, 3

Vikingur, 3

HJK, 3

Djurgarden, 1

Copenaghen, 1

APOEL, 1

Betis, 1

LASK, 1

Panathinaikos, 1

Dinamo Minsk, 0

Mlada, 0

Backa Topola, 0

Istanbul Basaksehir, 0

Petroclub, 0

San Gallo, 0

Larne, 0