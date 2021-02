COMMISSO, Franchi? Voglio certezze sui tempi

Intervistato dai canali ufficiali di ACF Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato così della situazione stadio, dedicando una chiosa anche al centro sportivo di Bagno a Ripoli: “Incontro col sindaco Nardella? C’è sempre stato un grandissimo rapporto. Sono deluso del fatto che sia due anni fa, quando discutemmo del Franchi con pessima, sia oggi, la guerra he si doveva fare per tutelare i tifosi della Fiorentina, non sia stata fatta. Ieri sera ho detto a Nardella che in questa situazione non metto soldi. Dobbiamo essere rapidi. Attendo che il Comune ci faccia sapere quali saranno i tempi di ricostruzione dello stadio Franchi e dopo di dirmi quale controllo avrà la Soprintendenza su di me. Non voglio essere messo sotto dalla Soprintendenza. Abbiamo parlato di campi Bisenzio, visto l’incontro di pochi giorni fa tra Nardella, Giani e Fossi. Nardella mi ha detto che non mi metterà i bastoni tra le ruote, nel caso optassi per Campi. Il Franchi? Non so se si farà. I tifosi hanno aspettato molto tempo per avere una casa degna della Fiorentina. Parlo per tutto il popolo fiorentino. Attendo anche che Giani mi dica che mi aiuterà per Campi, se decideremo di andare lì. Voglio essere rassicurato sul fatto che si possa fare tutto in poco tempo e coi costi giusti. Sul centro sportivo? Ho buone notizie, siamo quasi alla fine dell’iter burocratico. Siccome sono scaramantico, tra qualche giorno vi dirò quando si può mettere la prima pietra”.