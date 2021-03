COMMISSO, Cambio di piani: slitta il suo ritorno

Cambio di piani in corsa per Rocco Commisso, che inizialmente avrebbe voluto far ritorno in Italia in vista della sfida contro il Genoa ma che a causa delle recenti restrizioni in Toscana e con l'inasprimento delle regole anti-Covid da parte del governo Draghi, ha deciso di rinviare il suo arrivo di qualche giorno.

Un semplice slittamento che non cambierà la strategia sui principali temi che dovrà affrontare il presidente, dal Centro Sportivo allo stadio, passando ovviamente al riassetto del club e la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato.