CAPRARI, Viola interessati ma l'Hellas lo blinda

Come riportato da La Gazzetta dello Sport del fantastico attacco dell’Hellas, i “tre tenori” che hanno siglato in totale 40 reti, probabilmente ne rimarrà soltanto uno: Gianluca Caprari, che il diesse Francesco Marroccu ha dichiarato incedibile. Caprari ha appena esordito in nazionale, entrando nel secondo tempo della partita che l’Italia ha perso per 5-2 con la Germania a Mönchengladbach. Giocare con la maglia azzurra è un sogno che si è realizzato per Caprari, sebbene sia conciso con una serata pessima per la squadra di Roberto Mancini. Con 12 gol e 7 assist, Caprari è stato un trascinatore del Verona. Hanno pensato a lui il Monza e la Fiorentina, l’Hellas l’ha blindato. La settimana prossima, comunque, ci sarà un incontro tra Marroccu e l’agente del giocatore, Simone Pepe. Antonin Barak, il terzo dei “moschettieri” offensivi (11 gol segnati) è un obiettivo del Napoli e, come Simeone, è nell’elenco dei giocatori in uscita.