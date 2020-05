C. SPORTIVO, Pradè e Angeloni a colloquio

In attesa della riapertura per i giocatori che inizieranno gli allenamenti individuali, al centro sportivo, sanificato in ogni ambiente in questi ultimi due giorni, si è riaffacciato Daniele Pradè, come constatato da Firenzeviola.it. Una buona notizia visto che il ds ha affrontato diversi problemi privati a Roma ed ora è pronto a rituffarsi nel lavoro. Con lui il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni che lo ha raggiunto per fare il punto.