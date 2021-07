C.ITALIA, ACF con l'Ascoli a metà agosto: agli 8^...

Comincia a prendere forma anche in Coppa Italia il cammino della Fiorentina: i viola, in virtù del nuovo regolamento in vigore dalla prossima stagione che ha assegnato a Pezzella e compagni il numero 13 nel tabellone, faranno l'esordio nei giorni attorno a Ferragosto contro l'Ascoli (ovvero la squadra numero 36) nei trentaduesimi di finale della competizione.

La sfida si giocherà in gara secca al Franchi e qualora i viola passassero affronterebbero ai sedicesimi la vincente di Benevento-Chievo sempre a Firenze. Agli ottavi il percorso dalla parte viola prevede poi l'incrocio al Maradona con il Napoli mentre gli ostacoli successivi prima della finale sarebbero, in teoria, l'Atalanta ai quarti e la Juventus, campione in carica del torneo, in semifinale.