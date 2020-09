BORJA, Da Savic a Gonzalo: "Vamos pela"

Il messaggio di amore a Firenze e alla Fiorentina di Borja Valero via Instagram non è passato inosservato ai suoi ex compagni in viola ed anche a chi lo diventerebbe volentieri, come Keita (dato come obiettivo della Fiorentina e viceversa ma vicino alla Samp) che applaude e lo saluta. Ma sono soprattutto gli ex viola a urlargli l'in bocca al lupo in modo scherzoso e affettuoso "E' tornato il sindaco" dice Marcos Alonso, "Vamos pelaaa" scrive Gonzalo. Tra i vari nomi, Savic, Mario Suarez, Pepito che scrive "Suerte crack", Carlos Sanchez, Maxi Oliveira, Vecino (che un tifoso invita a tornare insieme a Borja), oltre a tanti amici come i Bandierai degli Uffizi.