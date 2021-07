BONGIORNI, Far fuori Antognoni è pazzia

Antonio Bongiorni, grande talent scout che tra gli altri ha scoperto Pazzini e Bonaventura, è intervenuto a TMW dove ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sono passato dal Viola Park venendo giù da Bagno a Ripoli e mi sono reso conto della grandezza di cosa stanno costruendo... Per fare questo bisogna avere le persone giuste che vedono il futuro e credo che in questo momento non ci siano ancora le idee chiare. Lasciare fuori da un progetto futuro una persona come Antognoni è una pazzia. Per il Settore Giovanile ci vuole chi sa che cosa vuol dire crescere e non pensare subito ai risultati. Il personaggio adatto per questo compito i viola ce l'avevano in casa ed è Cesare Prandelli perché ha vissuto in prima persona l'Atalanta, da allenatore, da giocatore e poi con Favini ha capito che cosa significa adempiere ad un compito di questo tipo. Prandelli sarebbe l'uomo ideale che ha le qualità e gli equilibri per poter portare avanti il Settore Giovanile di una società che con questo centro sportivo faraonico dovrà essere conosciuta in tutto il mondo".