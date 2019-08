BIRAGHI, Martedì scambio con Politano e Dimarco

Dopo lo stop delle scorse settimane, Inter e Fiorentina sono pronte a concludere l'operazione di mercato che riguarda lo scambio tra Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Secondo quanto scrive il sito di Sport Mediaset, le caratteristiche e il ruolo dell'ex Sassuolo non si conciliano con il modulo adoperato da Antonio Conte (il 3-5-2) mentre, al contrario, l'esterno viola, utile ai fini della lista Uefa, sarebbe pronto fin da subito a occupare il lato sinistro a tutto campo. La formula dell'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: a fine stagione i due club si rivedrebbero per decidere il da farsi. In viola finirebbe fin da subito anche Federico Dimarco (sempre con la medesima formula) per prendere il posto del partente Biraghi. La prossima settimana sarà decisiva: martedì è previsto un faccia a faccia tra le dirigenze del Biscione e dei gigliati per definire la trattativa e tutto questa volta sembra far presagire un buon esito senza nuovi rinvii o interruzioni.