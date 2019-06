BENNACER, Viola in vantaggio. Con l'Empoli...

Ismael Bennacer, centrocampista ventunenne dell’Empoli è un obiettivo della Fiorentina. I viola infatti sarebbero in netto vantaggio per prelevare il giocatore azzurro. L’incontro tra la società gigliata e l’Empoli infatti è stato molto positivo e i due club hanno trovato la strada per un possibile accordo nonostante la fumata nera per l’affare “Traorè”. A questo punto Napoli e Genoa che seguivano il francoalgerino sono stati scavalcati dalla Fiorentina che per il giocatore, ha detto, sarebbe meta gradita.