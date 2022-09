BENASSI, Niente Turchia per lui: resterà in viola

A mezzanotte si conclude la sessione di calciomercato in Turchia e tra i giocatori che hanno scelto la Super Lig ci sono anche l'ex viola Torreira e Mauro Icardi, fuori dal progetto del PSG e approdato last minute al Galatasaray. Chi non andrà invece in Turchia sarà Marco Benassi, nonostante sia fuori dalla lista della Fiorentina sia in Serie A che in Conference. Il giocatore non è attratto neanche dai campionati arabi dove il mercato si concluderà tra una settimana e dunque la sua scelta è di continuare ad allenarsi con il gruppo viola pur non potendo giocare.

Il centrocampista ieri è stato elogiato da Italiano e dal suo compagno Biraghi (con cui è molto amico e con il quale è arrivato nel 2016 a Firenze, uno dal Pescara e l'altro dal Torino) per la sua professionalità e nonostante la scelta di tenerlo fuori il giocatore infatti si allena con il resto della rosa. Nonostante il dispiacere per non poter essere un valore aggiunto per la Fiorentina, il centrocampista ha accettato di buon grado la scelta del tecnico ed ha deciso di restare a Firenze ed allenarsi con professionalità, dando anzi il suo contributo in termini di esperienza durante gli allenamenti e le partitelle. Almeno fino a gennaio quando mercato e liste si riapriranno.