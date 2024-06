BELTRAN, Fa male per la città. Grazie ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel silenzio che ha accompagnato la Fiorentina in questi primi giorni dopo la delusione di Atene, il primo a parlare(escluso Biraghi intervistato nel post partita da SkySport) è stato Lucas Beltran. L'attaccante argentino si è lasciato andare ad un commento via social in cui ha voluto ringraziare per il sostegno tutti i tifosi viola presenti sia in Grecia che a Firenze. Il numero 9 gigliato sottolinea l'amarezza per un sogno che si è infranto e chiude invitando tutti a lavorare per rendere più grande la Fiorentina. Di seguito il post su Instagram di Beltran: