BELLINAZZO, Non so se il Franchi darà ricavi tripli

Marco Bellinazzo giornalista esperto di economia ha parlato di conti nel calcio e sulla Fiorentina dell'impatto del Viola Park: "E' come avere una casa di proprietà e non una casa in affitto per una famiglia, è l'esempio per rendersi conto di cosa significhi avere una struttura di proprietà, che può rappresentare un punto di riferimento anche per i giovani talenti; può essere una leva anche per il calcio mercato crescere talenti in casa e rivenderli, come ha fatto l'Atalanta e come fanno grandi club".

Il Franchi resta invece comunale, che ne pensa? "Come nel caso della Juve, anche se lo stadio è del Comune ci sono formule che sono equiparabili alla proprietà, come l'affitto per 99 anni e il diritto di superficie. L'importante è che ci sia uno stadio di qualità che dia ricavi per far salire il fatturato di quel club. Il fatto che il Franchi dia alla Fiorentina 5/6 milioni questo ricavo non ti dà una forza tale da ambire a certi livelli, una società deve avere un impianto moderno che generi il triplo. Non so se il nuovo Franchi possa generarli quei ricavi. I vincoli strutturali che hanno gli edifici storici difficilmente te lo permettono, un altro conto è un impianto costruito come edificio per fare business".