BAZZANI, DV9 due gradini sopra tutti. L'Europa...

L'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto per parlare di Fiorentina-Sassuolo, cominciando ad analizzare lo stato di forma dei neroverdi: "Sono passati da De Zerbi a Dionisi, ma hanno la stessa voglia di essere padroni del campo. Stanno trovando consapevolezza, giocano molto in verticale e chi fa la differenza è in buona condizione come Berardi, Raspadori e Scamacca. Contro la Lazio hanno meritato, ma domani sarà un'altra partita molto affascinante con entrambi gli allenatori che hanno dato identità alle loro squadre. Italiano ha ribaltato una mentalità e un ambiente che veniva da annate complicate. Vlahovic? E' due gradini sopra a tutti, è il più determinante ed ha qualcosa in più degli altri. Scamacca per sostituirlo? Ci avrebbero visto giusto. E' molto forte ed ha potenzialità fisiche e tecniche straordinarie, ma deve crescere. Certo, Vlahovic è meglio, ma entrambi possono arrivare a grandi livelli. Berardi? Il gol con la Lazio dimostra che ha anche forza perché ha resistito all'urto con Acerbi. Ha autostima nei propri mezzi e le qualità non sono mai state in discussione. Sta trovando la continuità che gli mancava. Viola in Europa? Senza Vlahovic la Fiorentina perde tanto, malgrado Italiano abbia trasmesso la sua mentalità alla squadra. Il valore del singolo sarebbe troppo diverso".