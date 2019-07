BARONE BIS, Nainggolan forte. La rosa attuale...

Joe Barone ha parlato questo pomeriggio fuori dal Centro Sportivo Davide Astori. Queste le sue parole: "Questa mattina Boateng l'ho visto molto carico. Daniele Pradè ha fatto un ottimo lavoro. Lirola è un altro giocatore con tante presenze nel calcio italiano, con oltre 100 partite giocate in A. E' un giocatore di fascia di cui avevamo bisogno. Sono contento di questi due acquisti. Nainggolan? Sono notizie di cui si parla, non c'è niente di vero sul belga. E' dell'Inter, non è un nostro giocatore. E' fortissimo. Noi stiamo pensando a costruire una buona Fiorentina. Abbiamo degli ottimi giocatori made in Florence che già sono in rosa e che hanno fatto vedere ottime prestazioni già negli Stati Uniti. Sono giocatori di altissimo livello, bisogna anche guardare in casa nostra cosa abbiamo. Siamo tutti contenti, anche il mister di quello che già abbiamo. Dobbiamo valutare le opzioni sul mercato che si presentano ogni giorno. Chiesa? L'ho detto tante volte. Inutile rispondere tutti i giorni alla stessa domanda. Chiesa è un giocatore della Fiorentina ed ha un contratto. E' molto contento qua, si sta allenando ed è inutile continuare a parlare di lui. Non c'è un caso, dobbiamo gestire una squadra. Abbiamo le amichevoli, la Coppa Italia e l'inizio del campionato. La Fiorentina è formata da tanti giocatori e non dà un singolo giocatore. Sono tutti importanti. Commisso? Chiama sempre. Dobbiamo ragionare tutti i giorni su tante cose e su come costruire la società. Mi sento con lui ed è importante che lui sappia tutto quello che sta accadendo. Boateng? E' importante nel gioco della Fiorentina. Ogni giorno valutiamo le varie opzioni che il mercato presenta, come ho detto prima".