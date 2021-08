ASTORI, Domani novità sull'omaggio nella maglia

Sarà domani il giorno giusto per capire che tipo di omaggio ha studiato la Fiorentina per ricordare Davide Astori: esaurito il triennio con la fascia speciale (quella con i quattro colori di Firenze e le iniziali del capitano) che ha sostituito in deroga la benda standardizzata della Lega di A, la squadra viola si dovrà uniformare alle altre diciannove formazioni del massimo campionato ma non per questo ha scelto di dimenticarsi del suo ex difensore, scomparso il 4 marzo 2018. Domani dunque, secondo quanto risulta a Firenzeviola.it, la Fiorentina farà sapere ai tifosi non solo chi sarà il nuovo capitano viola dopo l'addio di Pezzella ma anche che tipo di omaggio ha scelto di usare la società (una patch sulla manica o qualcos'altro?)