ARBITRO, ACF-Udi affidata all'esordiente Prontera

Designati gli arbitri per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Fiorentina-Udinese è stata affidata a l'esordiente Prontera Alessandro. Il fischietto pugliese non ha mai arbitrato una partita nella serie maggiore e domenica sarà la sua prima direzione in Serie A. In carriera ha arbitrato 8 partite di Serie B e 4 di Coppa Italia e molte altre di serie minori. Sarà quindi la prima volta che incrocierà i viola, anche se c'è un precedente particolare con la Fiorentina. Infatti Prontera ha arbitrato la finale delle Final Eight del Campionato Primavera tra Fiorentina e Inter (vinta dai nerazzurri 0-2).

Queste tutte le designazioni:

Atalanta-Lecce, Di Bello Marco

Bologna-Lazio, Orsato Daniele

Brescia-Sassuolo, Chiffi Daniele

Fiorentina-Udinese, Prontera Alessandro

Genoa-Milan, Mariani Maurizio

Inter-Juventus, Rocchi Gianluca

Roma-Cagliari, Massa Davide

Spal-Parma, Guida Marco

Torino-Napoli, Doveri Daniele

Verona-Sampdoria, Fabbri Michael