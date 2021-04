AQUILANI, Fatto qualcosa di incredibile. I discorsi...

L'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria del trofeo: "I complimenti vanno fatti ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di straordinario. A livello giovanile devi proporre qualcosa, c'è modo e modo di vincere. Nel primo tempo la squadra ha giocato con personalità e questo è quello che io chiedo alla mia squadra. A me piace che in campo i ragazzi mettano in pratica quello che proviamo, poi non sempre arrivano i risultati. Ogni tanto i risultati negativi poi tirano fuori qualche discorso che non mi piace, ma noi continuiamo per la nostra strada. Il primo tempo è stato straordinario, l'avevamo preparato così e lo abbiamo dominato. Poi è normale che in finale ci sia un po' di tensione, ma l'aspetto importante è la voglia di non prendere gol. Sono entusiasta di questi ragazzi e mi auguro con tutto il cuore che facciano i giocatori. Predestinato come De Zerbi? Lo stimo tanto. Io ho un collaboratori qui che si chiama Marcello Pinto, e senza di lui e altri dello staff non sarei qui. Vorrei fare un abbraccio pubblico anche a loro. Campionato? E' una maratona, dove ci possono essere alti e bassi. Rischi di fare anche delle figuracce se non hai una qualità eccelsa, ma non dobbiamo mollare. Daniel Guerini? Oggi c'erano i suoi genitori in tribuna, sono legato a loro. Quando l'ho allenato, essendo lui laziale nell'anima, ci prendevamo in giro a vicenda, e ci voleva un bene dell'anima e noi lo volevamo a lui. E penso che in fondo oggi, nonostante sia un grandissimo tifoso della Lazio, penso che sia contento per noi per questa vittoria".