APPIO, Sogno di fare una grande Fiorentina

Il vice presidente Mediacom Joseph Appio si è espresso così ai microfoni dei media presenti tra cui FirenzeViola.it: “I miei genitori sono di Matera, ma sono nato in New Jersey. La madre è andata in travaglio quando era ancora sulla barca, sono arrivati qua con poco o niente, ma sono felicissimo di tutto questo. Oggi è stato un grande successo perché sono venute qui tantissime persone per la Fiorentina e per Commisso. Per me è un grande orgoglio fare parte di questo club per il rapporto che ho con Rocco. Lo aiuto per la questione dello stadio, della logistica di Mediacom, ma ho anche un occhio molto attento per la gestione finanziaria della società. Il mio sogno è quello di fare una grande Fiorentina. Benfica? Ci sarà un grande pubblico e prevedo un grande successo a livello di affluenza, almeno 25.000 persone. Vogliamo fare grande il brand del club gigliato e della Serie A”.