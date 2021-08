AMRABAT, Può partire: il punto tra Napoli e Dea

Che Sofyan Amrabat, complice il ritardo di condizione per colpa dell'intervento per la pubalgia, non sia incedibile è ormai certo, con il centrocampista anzi in uscita dalla Fiorentina. Dopo l'interesse del Torino dove Juric lo ritroverebbe volentieri, il centrocampista è conteso da Atalanta e Napoli. Con la prima però i rapporti si sono complicati dopo l'inserimento del club orobico per Zappacosta mentre il Napoli lo vorrebbe ma non ci sono accelerate. La Fiorentina secondo quanto appreso chiede infatti un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto e ad ora non c'è accordo sulla cifra.