AMRABAT, In gruppo dal 16: avrà 3 gg di ferie in più

La Fiorentina riprenderà gli allenamenti il 13 luglio (si ritrova da stasera per tamponi e visite) ed il gruppo sarà quasi al completo, eccezion fatta per i giocatori reduci dalle nazionali. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, anche Sofyan Amrabat sarà assente e si unità agli altri calciatori a partire dal 16 luglio, in quanto, di comune accordo con il club, ha avuto tre giorni di ferie in più.