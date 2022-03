AGLIETTI, Venuti rigiochi subito. Italiano se va ko...

Alfredo Aglietti, ex allenatore del Verona e compagno di squadra di Vincenzo Italiano con la maglia dell'Hellas, ha parlato del momento della Fiorentina e del suo tecnico a pochi giorni dalla sfida contro i gialloblù. Ecco le sue parole: "Prandelli decise di puntare decisamente su Italiano rispetto a Corini, quando era a Verona: giocava davvero in modo moderno già allora. Non è vero che è uno che parla poco, ma da allenatore forse è meglio centellinare le parole perché magari alcune frasi possono essere interpretate male. Le sue reazioni dopo i ko? Da calciatore viveva le sconfitte in modo diverso, mentre da allenatore devi valutare altri aspetti. La Fiorentina con la Juve ha perso una gara che non meritava ma adesso deve voltare pagina e andare avanti. I tanti cambi di formazione di Italiano? Io penso sempre alla partita di domani, non a quella dei giorni successivi, ma nella gestione di un gruppo devi far sentire tutti importanti: un tempo c'erano meno partite, la squadra più o meno sapeva chi erano i titolari... ora ci sono rose da 25 giocatori ed è difficile tenere tutti sulla corda. L'autogol di Venuti e i suoi sentimenti? Mi ha fatto una tenerezza dopo quell'autorete... devo dire che è stato un episodio causale, lui è stato molto sfortunato: sicuramente vivrà una settimana con questo sentimento addosso, la cosa migliore sarebbe rimetterlo in campo subito".