ACF STORE DUOMO, Chiude per spostarsi

Chi in questi giorni passa davanti al Fiorentina Store Duomo in Borgo San Lorenzo si troverà davanti ad un negozio che sta chiudendo, con i lavori dentro. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it il negozio ufficiale della Fiorentina, dove sono passati tanti campioni viola tra cui Ribery,appena arrivato (con i tanti tifosi che avevano chiuso praticamente il passaggio della strada) non chiude ma cambia semplicemente posto, spostandosi in un fondo accanto. Nella speranza che quando riaprirà (non si conosce ancora la data precisa) si possano vivere sessioni di autografi con i tifosi dopo una lunga assenza per la pandemia.