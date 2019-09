ACF-PERUGIA, Tante occasioni ma alla fine è 1-0

Non si contano sulle dita le occasioni avute dalla Fiorentina nell'amichevole giocata al Franchi contro il Perugia. Alla fine il tabellino però segna 1-0, gol di Montiel con un sinistro pregevole nel primo tempo. Per il resto spettacolo sull'asse Boateng-Ribery e tanti errori sotto porta. Buone comunque le indicazioni per Vincenzo Montella, che ha potuto provare anche i nuovi acquisti Ghezzal e Duncan. Per loro uno spezzone di gara nel finale.