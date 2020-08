ACF AWARDS, Vince Ribery: "Grazie, un onore"

Stagione finita e tribolata e la Fiorentina ha chiesto ai suoi tifosi qual è stato il giocatore migliore della stagione. Neanche a dirlo, così come accaduto per il concorso indetto da Firenzeviola, anche per quello del club ufficiale è risultato Franck Ribery. Che ha poi ringraziato sempre via social: "Che onore! Grazie a tutti i tifosi per avermi votato come giocatore della stagione. Grazie per il vostro supporto all'Artemio Franchi e grazie per averci sostenuto anche da casa. Grazie di tutto. Significa davvero molto per me".