A. ALVAREZ, Pres.Penarol: "Incontrerò ancora l'ACF"

Ignacio Ruglio, pres del Penarol è tornato a parlare di Agustin Martinez, giocatore che è stato ad un passo dalla Fiorentina già a gennaio. Il dirigente dice che incontrerà di nuovo la Fiorentina a "Quiero Futbol" su Sport890: "Incontrerò di nuovo la Fiorentina per il passaggio di Agustín Alvarez Martínez. Lo farò il mese prossimo. Chiarisco che il "Canario" non ha uno strappo e tra 12 giorni sarà pronto", ha detto Ruglio, come riporta il conduttore sui social:

"Voy a reunirme (nuevamente) con Fiorentina por el pase de Agustín Alvarez Martínez. Será el próximo mes. Aclaro que el "Canario" no se desgarró y en 12 días está pronto", dice Ruglio en #QuieroFútbol por @Sport890 pic.twitter.com/VRzanvK3SC — Roberto Moar (@Roberto_Moar) March 10, 2022