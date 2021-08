VLAHOVIC INFIAMMA IL MERCATO E FIRENZE ATTENDE CON ANSIA

Sono giorni bollenti per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo è ora protagonista delle più insistenti voci di mercato, con il rinnovo di contratto bloccato per via delle divergenze tra i suoi agenti e la Fiorentina durante la trattativa e il pressing di alcuni tra i più importanti club d'Europa, cioè Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham. Nella fattispecie il primo potrebbe formulare un'offerta tale da far vacillare la dirigenza viola.

Quel che è certo è i tifosi della Fiorentina si apprestano a vivere ore determinanti per le sorti della propria squadra del cuore, che inevitabilmente passano da quelle del centravanti serbo. La città peraltro è divisa in modo piuttosto equilibrato: qualcuno accetterebbe la cessione del classe 2000 per una cifra sostanziosa, in quanto permetterebbe agli uomini mercato del club di operare più di un acquisto di rilievo in sua sostituzione.

D'altra parte c'è chi, invece, si mostra scettico nei confronti di una partenza forse giudicata prematura e che, agli sgoccioli del calciomercato, comprometterebbe una serena e ponderata decisione sull'erede. Oltre, magari, a risultare contraddittoria con le intenzioni del presidente Rocco Commisso. In tutto ciò, dietro l'angolo, c'è la Roma, che domenica ospiterà la Fiorentina per la prima di campionato. Chissà se con o senza Vlahovic...