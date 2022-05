VLAHOVIC, Addio doloroso per entrambi: i numeri

Durante il mercato invernale abbiamo assistito al passaggio alla Juventus di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, con il trasferimento a Torino, ha subito un cambiamento del sistema di gioco in cui si ritrova.

Se andiamo a dare un occhio alle sue statistiche, notiamo una grande differenza nella sua vena realizzativa: la punta nella prima metà di campionato, quando giocava a Firenze, aveva collezionato 24 presenze, di cui 3 in Coppa Italia, e il suo bottino era stato di 21 reti, 17 in Serie A e 4 in coppa. Da quando veste la maglia bianconera invece, ha totalizzato 12 presenze in tutte le competizioni, condite da 7 reti, di cui 6 in campionato e 1 in Champions League.

Numeri che lasciano intendere come il calcio in cui era coinvolto alla Fiorentina lo mettesse maggiormente in condizioni di segnare, mentre nello scacchiere di Allegri si ritrova non protagonista in ogni manovra offensiva, ed è anche costretto a giocare più lontano dalla porta. Se andiamo infatti a guardare la sua media gol, vediamo come questa fosse più alta quando giocava nella squadra di Italiano: 0,8 a partita. Con la Juve è sceso invece a 0,4.

D'altra parte però, anche la Fiorentina ha sofferto fortemente la partenza del serbo, che senza di lui ha visto calare vertiginosamente la produzione realizzativa, passata dai 2,08 gol a partita in tutte le competizioni a un ben più modesto 1,07 attuale.