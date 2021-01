VIOLA, Tre corridori sopra 11 km a Roma: il primo...

Nonostante il ko di ieri, la sfida di Roma contro la Lazio ha confermato che lo stato fisico della Fiorentina, dopo mesi in cui aveva lasciato a desiderare, è finalmente ora piuttosto buono visto che - sulla base del match report pubblicato dalla Lega di A - sono stati ben tre i giocatori che nell’arco dei 90’ hanno percorso più di 11 km. Il primo, come sempre, è lo stakanovista Sofyan Amrabat, che ha percorso 11,49 km, al secondo posto si piazza Dusan Vlahovic con 11,36 km mentre dietro al serbo si posiziona Gaetano Castrovilli, che dopo settimane in cui era apparso in debito d’ossigeno dalla partita con la Juventus sembra tornato finalmente ai suoi livelli: per il numero 10 - che sarà out domenica per squalifica contro il Cagliari - 11,30 km percorsi.