VIOLA, Se Nastasic e Camporese non ci sono...

Tra i convocati di mister Semplici per i primi tre impegni del girone eliminatorio della Viareggio Cup sono presenti nomi importanti: in particolar modo è da sottolineare la presenza di Michele Camporese ma soprattutto di Amidu Salifu e Matija Nastasic, i quali sono ormai diventati due colonne colonne portanti (per lo meno il centrale serbo) della nuova Fiorentina di Delio Rossi.

Detto che i tre giocatori rimarranno aggregati alla Primavera per le prime tre gare del torneo (che si disputeranno tra il 7 e l'11 febbraio), resta da capire come farà Rossi a sopperire alle, ormai le possiamo definire così, pesanti assenze dei tre giovani ma promettentissimi viola, dal momento che con la squalifica di Lazzari si sarebbe reso necessario l'impiego dell'assente Salifu a centrocampo: assenza che però sarà ovviata dal presumibile innesto dal 1' al 'Tardini' di Parma (il 12 febbraio) di Rubén Olivera. In difesa però i dubbi permangono, dal momento che l'assenza di due difensori potrebbe essere gravosa per il nuovo schieramento tattico dei viola, in cui l'impiego di tre centrali è vitale.

Vedremo come evolveranno le cose e se Rossi chiederà a Semplici di risparmiare almeno uno dei due difensori per l'ultimo match del girone, quello col Vicenza l'11 febbraio per poi farlo rientrare in prima squadra appena in tempo per la delicata partita contro il Parma.