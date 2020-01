VIOLA QUANTO CORRI. IN TRE NELLA TOP-10 DI SERIE A

Lo sottolineava Vincenzo Montella quando qualche mese fa doveva commentare la situazione drammatica di casa Fiorentina: non è importante quanto corri, ma come lo fai. Però è altresì vero che se corri più del tuo avversario ti metti in una posizione migliore per vincere.

Dev'essere quello che ha pensato Beppe Iachini, che fin dal suo arrivo a Firenze ha allungato gli allenamenti e ha puntato sulla quantità, più che sulla qualità della squadra in evidente crisi. Ore e ore in campo e al video per lavorare su come mettere più potenza e corsa nelle gambe dei viola. Perché quando la testa non funziona, si parte dal fisico.

Nelle ultime tre partite il passo è cambiato e l'ha sottolineato anche Federico Chiesa subito dopo la partita, tirando anche qualche frecciatina non molto velata alla precedente gestione: ora la Viola corre a dovere. E i risultati stanno pagando.

Le statistiche della Serie A confermano questa sensazione, ponendo i riflettori in particolare sul centrocampo gigliato. Ben tre giocatori della Fiorentina sono nella Top10 del campionato per chilometri percorsi, anche se uno di questi è Cristoforo e per evidenti motivi non costituisce una variabile fondamentale.

Pulgar e Castrovilli però, rispettivamente al 5° e al 9° posto, sono tra i giocatori che hanno percorso più metri in Serie A. Se ci aggiungiamo che - soprattutto per quanto riguarda il centrocampista pugliese - la caratteristica migliore è la qualità, è presto spiegata la rinascita viola. La squadra corre come non mai.