VIOLA, ORA L'EUROPA È UN OBIETTIVO PIÙ CONCRETO. E SCATTA L'ORA DELLE USCITE

Il mercato è iniziato solo da pochi giorni, ma la Fiorentina ha già messo a segno due colpi importantissimi, ovvero Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek. Se è vero che il francese avrà probabilmente bisogno di un periodo di adattamento alla Serie A venendo da un torneo molto differente a livello tattico, ma anche sotto il punto di vista dei ritmi e dell'intensità, l'ex Hertha Berlino ha già dimostrato di poter lasciare il segno in Italia: il polacco ha infatti totalizzato 62 presenze e 35 gol tra campionato e Coppa Italia, facendo intravedere doti da vero centravanti. Il modo in cui la società viola si è mossa sul mercato è raro da vedere, soprattutto nel mese di gennaio, perché le trattative vanno spesso per le lunghe, con i club che cercano di abbassare le richieste delle pretendenti e i tecnici che sono costretti ad attendere per avere a disposizione i rinforzi richiesti.

Commisso e gli uomini mercato della Fiorentina invece hanno confezionato due acquisti che possono far sognare i tifosi e soprattutto danno ad Italiano la concreta possibilità di poter lottare per un posto in Europa e, magari, non solo per la Conference League. Adesso, come ammesso dallo stesso Daniele Pradè ai microfoni di Sky, i dirigenti dovranno essere altrettanto bravi nella gestione delle cessioni, in prestito o a titolo definitivo, di quei giocatori che hanno avuto un po' meno spazio, per mantenere alto così il morale del gruppo e continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Adesso non ci sono più scuse, la candidatura della Fiorentina per un ruolo da protagonista è sempre più concreta. E chissà che non possa arrivare un'ulteriore ciliegina sulla torta per completare l'opera.