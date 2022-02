VIOLA, Italiano sorride: tre big ora sono recuperati

Vincenzo Italiano ritrova alcuni dei suoi titolari che non ha avuto a disposizione negli scorsi giorni. Adesso l’allenatore della Fiorentina potrà lavorare con l’intera rosa a sua disposizione, così da studiare al meglio le mosse per questa seconda parte di stagione. In tarda mattinata infatti, in uno dei centri medici di riferimento per la società viola, è stato tempo di visite mediche per tre big gigliati, tutti e tre fermi negli scorsi giorni. C’erano infatti Cristiano Biraghi, Riccardo Saponara e Krzysztof Piatek. Questa una delle notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it.

