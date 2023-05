VIOLA, Festa a Peretola: ecco i giocatori più scatenati

Tra i temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stata la grande festa che alcune centinaia di tifosi della Fiorentina hanno tributato alla formazione di Italiano al momento del suo arrivo all'aeroporto di Peretola: il ritornello di queste ore rimane sempre quello, "torneremo a esser campioni, come nel '56", una melodia intonata anche dai calciatori, Christian Kouamé in primis, capo della festa viola anche negli spogliatoi. Scatenato pure Nico Gonzalez, mattatore al St. Jakob con due reti. Cori ed applausi per tutti, anche per Lorenzo Venuti, che ha partecipato alla olà dei tifosi.

